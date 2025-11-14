Правоохранители задержали саратовского чиновника Илью Боркуна за заключение контрактов с собственной фирмой

В Саратове правоохранительные органы нанесли удар по коррупционной схеме, в центре которой оказался высокопоставленный муниципальный чиновник. Заместитель главы администрации Ленинского района по экономике и торговле Илья Боркун был задержан по уголовному делу о серьезном превышении должностных полномочий, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как установило следствие, в 2024-2025 годах чиновник оформил на себя коммерческую компанию и тайно руководил ее операциями. Используя служебное положение, Боркун способствовал заключению муниципальных контрактов на благоустройство городских территорий и ремонт жилого фонда именно с этой организацией. По сути, он организовал систему, в которой сам распределял бюджетные деньги и сам же их получал через подконтрольную фирму.

В результате этих махинаций городскому бюджету Саратова был нанесен значительный материальный ущерб. Противодействие коррупции такого уровня потребовало совместной работы силовых структур: преступная деятельность была вскрыта сотрудниками регионального УФСБ, а уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР.

В отношении Ильи Боркуна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На данный момент с задержанным уже проведены необходимые следственные действия. Оперативники и следователи продолжают работу по сбору и закреплению неопровержимых доказательств по данному уголовному делу.

