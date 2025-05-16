В подмосковном доме экс-главы МИД России прошли обыски по делу Сиротинской ОПГ

В доме бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева* в Подмосковье прошли обыски в рамках расследования уголовных дел, связанных с так называемой Сиротинской организованной преступной группировкой (ОПГ), сообщил телеграм-канал «112».

Отмечается, что следственные мероприятия связаны с главарем преступной группировки Игорем Шинкаренко, а также заказными убийствами и другими криминальными преступлениями.

Козырев продал свой особняк в Барвихе в 2012 году. С тех пор в доме жил Шинкаренко — лидер тольяттинской ОПГ Сиротина.

После того как правоохранительные органы возобновили расследование по делу о деятельности группировки, Шинкаренко, узнав о возможных доказательствах против себя и сообщников, уехал за границу.

По данным телеграм-канала, полиция в ходе обыска изъяла наличные деньги, документы и технические средства. В материалах дела значится, что на счету группировки несколько заказных убийств, включая расстрел двух человек на проходной АВТОВАЗа в 1994 году во время криминальной разборки. Также предполагается их причастность к убийству редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова.

Козырев был министром иностранных дел РФ с 1991 по 1996 год. Он активно участвовал в создании Беловежских соглашений, а позже переехал в США. С началом специальной военной операции (СВО) бывший российский дипломат начал высказываться против ВС РФ и властей России, а также призывал дать Украине как можно больше оружия. В 2025 году Министерство юстиции РФ внесло Козырева в перечень иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в роскошных домах свердловских налоговиков.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.