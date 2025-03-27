Правоохранители задержали в Саратовской области троих создателей хакерской программы

В Саратовской области произошло задержание трех человек, которые причастны к созданию вредоносного программного обеспечения под названием «Мамонт». Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По утверждению правоохранителей, злоумышленники написали специальную программу «Мамонт», которую стали рассылать через мессенджеры, маскируя под видеофайлы и различные мобильные приложения. Тем самым они заражали гаджеты пользователей и получали доступ к банковским картам. Деньги жертв выводились на подконтрольные хакерам счета. Деятельность преступной группы была пресечена. Троих создателей вируса задержали в Саратовской области.

«Мои коллеги из УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения», — указала Волк.

По мнению правоохранителей, задержанные причастны к более чем 300 преступлений. У них изъяли имущество, имеющее отношение к делу. В их отношении возбуждено уголовное дело, пока злоумышленников отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в компании Keenetic произошла крупнейшая утечка данных, в результате которой хакеры получили доступ к массивам паролей Wi-Fi пользователей. Под угрозой оказались не только физические лица, но и юридические. Большинство пострадавших — граждане РФ.