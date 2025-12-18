Правоохранители задержали водителя с СВУ в багажнике автомобиля в столице

В Москве в ходе ночной операции правоохранительные органы обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел неподалеку от Государственного научно-исследовательского института (ГосНИИП).

Согласно сообщениям Telegram-каналов патрульные полицейские остановили автомобиль, показавшийся им подозрительным. Поведение водителя вызвало у стражей порядка повышенное внимание, так как мужчина находился в сильном нервном напряжении. При досмотре транспортного средства в его багажнике было обнаружено взрывное устройство кустарного производства.

На место происшествия оперативно прибыла группа сапёров. Для обеспечения безопасности специалисты использовали робота-подрывника, который безопасно извлёк и переместил опасный предмет. Сам водитель был немедленно задержан. В настоящее время компетентные органы проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства произошедшего и возможные мотивы задержанного.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье агента Киева задержали за подготовку теракта на газопроводе.