Правоохранители завершили предварительное следствие по делу «Крокуса»

Завершено предварительное следствие по делу о террористическом акте в «Крокус сити холле». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Авторы микроблога сослались на данные, полученные от адвокатов тех, кто проходит по этому делу. На предварительное дело ушло порядка 11 месяцев, и теперь оно завершено.

«В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов — четыре исполнителя теракта и 16 соучастников», — указал Mash.

В ближайшее же время подследственные и их защитники ознакомятся с материалами дела, после чего все документы будут направлены в суд на рассмотрение. Непосредственным исполнителям теракта грозит суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось о том, что жителя Твери признали виновным в пособничеству теракту в «Крокусе». Мужчина произвел у себя в квартире регистрацию двум фигурантам дела о массовом расстреле. Затем выяснилось, что регистрация была фиктивной. Всего он совершил 14 случаев фиктивной регистрации.