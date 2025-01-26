Тверичанина, прописавшего у себя напавших на «Крокус», признали виновным

Житель Твери Салохиддин Ашуров признан виновным в пособничестве устроившим теракт в «Крокус Сити Холле» по 14 эпизодам. Об этом со ссылкой на постановление Московского районного суда сообщает РИА Новости.

Установлено, что он зарегистрировал у себя Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов уголовного дела о теракте.

Обвиняемый в фиктивной регистрации граждан был заключен под стражу в апреле прошлого года.

Тогда же выяснилось, что среди зарегистрированных были и Исломовы.

Летом материалы дела Ашурова поступили в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье.

В результате Ашурова признали виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Напомним, Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. Диловару принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.

Оба брата Исломовых являются гражданами РФ. Они жили в Твери и работали в службе такси.

Исроил Исломова — гражданин Таджикистана. У него был вид на жительство в России.

Ранее сообщалось о том, что боевики, связанные с терактом в красногорском «Крокусе», попали под суд в Турции.