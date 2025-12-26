Правоохранительные органы Адыгеи пресекли деятельность по вербовке в экстремистскую организацию

В Республике Адыгея завершился судебный процесс в отношении двух местных жителей, обвиняемых в противоправной деятельности, связанной с экстремизмом. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, мужчины признаны виновными по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ («Склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»).

Суд установил, что оба фигуранта, несмотря на запрет, введенный в 2017 году, продолжили активную работу отделений одной из религиозных организаций, признанной судом экстремистской. Вместо прекращения деятельности они целенаправленно занимались привлечением новых сторонников.

В период с июня 2021 года по декабрь 2024 года учредители этой незаконной структуры регулярно организовывали и проводили встречи с жителями города, вовлекая их в деятельность запрещенного объединения. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ.

Рассмотрев все материалы дела, суд вынес обвинительный приговор. Один из организаторов приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщник получил аналогичный срок, но условно. Решение суда еще может быть обжаловано в установленном порядке.

