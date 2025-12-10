Блогер Никита Ефремов получил условный срок за финансирование экстремизма
Блогера Ефремова осудили на три года условно за финансирование экстремизма
Суд вынес приговор блогеру-путешественнику Никите Ефремову*, обвиняемому в финансировании экстремистской деятельности. Мужчина получил три года условно с аналогичным испытательным сроком за автоматические переводы денежных средств организации, признанной в России экстремистской и запрещенной (ФБК**), сообщило РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
Как установило следствие, в период с августа 2021 по февраль 2022 года с банковской карты Ефремова ежемесячно списывались средства в пользу указанной организации. Общая сумма переводов, осуществлявшихся через подключенную функцию регулярных донатов, составила около 6000 руб.
Блогер был задержан в конце лета этого года в терминале аэропорта Шереметьево по возвращении из поездки в Турцию. На момент задержания он находился в федеральном розыске.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана в России экстремистской и запрещена.