Правоохранительные органы провели обыски в офисе «Крок» в Москве

В московском офисе IT-фирмы «Крок» прошли следственные действия, сотрудники правоохранительных органов изъяли необходимые документы. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

В пресс-службе «Крок» отказались комментировать появившиеся сообщения об обысках. Подчеркивается, что компания продолжает функционировать в обычном режиме и выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиками в полном объеме.

В телеграм-канале организации указано, что все рабочие процессы, в том числе клиентская поддержка, выполняются в соответствии с установленными правилами и без каких-либо задержек. При этом доступ в здание офиса компании в настоящее время ограничен.

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