В российском институте выявили хищения на десятки миллионов рублей

В Институте оценки образования, который входит в систему Рособрнадзора, нашли хищения, достигающие 100 млн руб. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов, его слова привел ТАСС.

В Институте оценки образования была проведена проверка, которая выявила, что на протяжении ряда лет эта организация заключала фиктивные договоры с подчиненными ей ведомствами. Те якобы изучали качество образования, но акты о приемке этих работ были чисто формальными. Бюджетные средства попросту расхищались. Так были заключены договоры на выполнение государственных контрактов на общую сумму в 140 млн руб.

«В результате похищено более 100 млн рублей средств бюджета», — указал Иванов.

По этому факту уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде был задержан директор института управления, являющегося филиалом РАНХиГС. Операцию по отношению к Александру Парамонову проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Они провели обыски в здании учебного заведения.