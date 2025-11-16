Правоохранительные органы установили срок гибели ребенка из Гольяновского пруда

Смерть ребенка, чьи останки были обнаружены в Гольяновском пруду на востоке столицы, наступила не позднее чем за двое суток до находки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнил источник ТАСС, личность погибшего мальчика пока остается неизвестной. По предварительным оценкам, ему было от 7 до 10 лет.

Жуткая находка была сделана утром 16 ноября рабочими, которые проводили реконструкцию водоема. В воде они обнаружили пакет и рюкзак, внутри которых находились части тела. К месту происшествия оперативно прибыли водолазы МЧС, которые тщательно обследовали акваторию, однако других фрагментов тел найти не удалось.

По факту обнаружения останков следствие незамедлительно возбудило уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент следователи проводят комплекс розыскных мероприятий. По неподтвержденной информации, в деле уже фигурирует подозреваемый.

Местные жители поделились с журналистами деталями прошедшего дня. Один из очевидцев рассказал «Газете.Ru» о ходе поисковых работ, отметив, что территория пруда никак не огорожена. А молодая жительница района Юлия в разговоре с 360.ru призналась, что после произошедшего ей стало страшно жить в Гольяново.

Ранее сообщалось, что водолазы не нашли новых улик в деле о расчлененном ребенке в Гольяновском пруду.