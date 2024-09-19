Правоохранители задержали Бакальчука после допроса

Сотрудники силовых структур задержали Владислава Бакальчука, супруга Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций Wildberries, сообщил РБК. После публикации материала пресс-служба бизнесмена подтвердила РБК его задержание.

«Сегодня около 7:30 утра Владиславу Сергеевичу Бакальчуку были предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 1 — покушение на убийство; ст. 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов; ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — заявил представитель.

Бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, изначальное задержание для допроса произошло в среду, 18 сентября, в результате перестрелки возле одного из офисов компании в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. По словам Владислава, он собирался провести переговоры с руководством РВБ — фирмы, объединяющей маркетплейс и оператора наружной рекламы Russ. Однако Татьяна Бакальчук и сама компания это опровергли, заявив, что никаких встреч не планировалось. РВБ утверждает, что первыми открыли огонь люди, сопровождавшие бизнесмена.

Следственный комитет сообщил, что в перестрелке пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов, двое погибли.

В тот же день другой офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо» подвергся атаке. Представители компании сообщили, что 30-40 человек в спортивной и военной экипировке, некоторые из которых были в масках, пробили дверь и напали на охранника. Среди нападавших были бывшие топ-менеджеры Wildberries.

Ранее сообщалось, что Бакальчуку предъявлены обвинения после вооруженного конфликта в офисе WB.