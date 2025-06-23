Правозащитник назвал популярные схемы мошенничества в сфере самозанятости

По его словам, это, во-первых, фальш-вакансии, то есть объявления на популярных рекрутинговых сайтах и соцсетях с обещаниями «легкого заработка». Жертв заманивают на поддельные сайты для получения данных или предоплаты за «обучение». Во-вторых, это налоговый шантаж, то есть звонки или письма от «ИФНС» с угрозами штрафов и требованием перевода денег на «безопасные счета». Также популярной схемой являются поддельные госсервисы — фишинговые клоны приложений (например, «Мой налог»), крадущие банковские данные. Кроме того, мошенники используют кражу документов, запрашивая их сканы под видом оформления договора для оформления кредитов на жертву. И, наконец, нередки финансовые пирамиды, то есть «проекты» с доходом от привлечения новых участников и покупки «стартовых пакетов».

Эксперт подчеркнул, что указанные схемы имеют международный масштаб, работая не только в нашей стране, но и за границей.

По его мнению, следует защитить себя семью правилами: проверять контрагентов через ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru) и реестр самозанятых, никогда не платить за «доступ к заказам», «обучение» или «налоговые авансы», устанавливать приложения только с nalog.gov.ru и App Store/Google Play, не отправлять документы без подписанного договора и проверки юристом, везде включить двухфакторную аутентификацию, открыть отдельный счет для операций по самозанятости, игнорировать «срочные» предложения с высоким доходом за простую работу.

При подозрении следует звонить на горячую линию Центробанка РФ и проверять кредитную историю через «Госуслуги».

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников МФЦ.