Правозащитник Павлов назвал способы не стать жертвой недобросовестного компьютерного «мастера»

Домашний компьютер из инструмента продвинутых пользователей давно превратился в достаточно типичный предмет обихода. На сегодняшний день в России работает большое число специалистов по ремонту, среди которых так же хватает недобросовестных людей. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей Олега Павлова, согласно действующему законодательству, любые услуги на территории России должны быть оказаны с соблюдением установленных правил. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что прежде всего исполнитель должен заблаговременно проинформировать клиента о стоимости оказываемых услуг, и впоследствии не может нарушать заявленную смету, а потребитель может отказаться от оплаты услуг, которые он не согласовывал.

По мнению правозащитника, в силу действующего моратория на проверки бизнеса, государственные органы ограничены в способности противодействовать нечестным компьютерным «мастерам», поэтому защищать себя потребитель должен самостоятельно. В таком случае следует связываться только с проверенными сервисными центрами по знакомствам или по отзывам, а также в авторизованные сервисные центры производителей, необходимо всегда помнить о том, что вам до проведения ремонта должны объявить полную стоимость.

Он подчеркнул, что обмана со стороны нечестных ремонтников всегда проще избежать, чем потом выпутываться из получившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что IT-специалиста из Москвы осудили на 13,5 года за попытку передачи секретных сведений ЦРУ.