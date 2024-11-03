«Правый сектор»* пригрозил расправой мэру Львова за слова о националистах

Мэр Львова Андрей Садовой попал в скандал с националистами. Он раскритиковал запрещенную идеологию и обвинил представителей движения в дестабилизации обстановки на Украине. После этого градоначальник стал получать угрозы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Националисты ополчились на Садового из-за его критики в их адрес. Недавно он заявил, что военизированные движения и националисты финансируются извне, что приводит Украину к краху и дестабилизирует обстановку.

Представитель запрещенной в России организации «Правый сектор»* высказался о ситуации. Он пригрозил мэру Львова, пообещав наказать, если он посмеет повторить обвинения. Эмоциональную речь он завершил фразой, что на Украине «будут править только националисты».

Сам мэр Львова и его представители на угрозы не отреагировали. Как известно, Андрей Садовой уже неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений. Как напоминает РИА Новости, в феврале он сравнил польских фермеров с пророссийскими провокаторами, а в мае пожаловался в полицию на форум якобы российской оппозиции, что проводили в городе.

Ранее сообщалось, что в Польше призвали мэра Львова Садового воздержаться от «бандеровской» риторикию

* Экстремистская организация, запрещенная в России