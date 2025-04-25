Предприятие в Башкирии передали в государственную собственность по решению суда

По решению суда ООО «Салаватский катализаторный завод», который находится в Башкирии, передается в собственность государства. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Еще несколько активов предпринимателя Алексея Митюшова по иску Генеральной прокуратуры было обращено в госсобственность решением Арбитражного суда Башкирии. Принято решение о передаче государству акций четырех организаций: ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «РемЭнергоМонтаж».

Салаватский катализаторный завод является ведущим российским производителем катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния. Они поставляются для нужд ряда предприятий, которые задействованы в стратегических отраслях экономики России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск к немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Этот иск также касается трех международных экспертов в области арбитража.