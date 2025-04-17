Генпрокуратура подала иск против компании Wintershall Dea

Арбитражный суд Москвы получил иск от Генеральной прокуратуры, ответчиком по которому выступает немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, юридическая фирма Aurelius Cotta, а также три международных эксперта в области арбитража: Шарль Понсе, Хамид Гарави и Олуфунке Адекоя, передает РБК.

Шарль Понсе — юрист с международным именем и 30-летним опытом. Ранее он работал в Staehelin, Hafter & Partners, затем в швейцарской Poncet, Turrettini, Amaudruz & Neyroud, основанной его отцом.

С 1986 года он управляет собственной компанией CMS von Erlach Poncet SA. Понсе зарекомендовал себя в качестве арбитра и председателя в большом количестве международных арбитражных судов.

Хамид Гарави — международный юрист, занимает должность партнера в Derains & Gharavi. Его специализация — арбитражные разбирательства, особенно в контексте споров, касающихся законодательства об иностранных инвестициях в различных странах.

В России он известен как арбитр в Спортивном арбитражном суде в делах, касающихся споров между Россией и WADA, Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) с Международной федерацией (IAAF), а также между МОК и российскими спортсменами, отстраненными от соревнований после Олимпиады в Сочи.

Олуфунке Адекоя — юрист-международник из Нигерии. В течение шести лет она являлась арбитром в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В качестве третьих лиц в иске, поданном Генпрокуратурой, указаны «Газпром», Министерство энергетики и Постоянная палата третейского суда Международного арбитража в Гааге.

Ранее сообщалось, что суд 14 мая рассмотрит иск ГП о передаче Домодедово государству.