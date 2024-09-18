Предприниматель Фомин заявил о своей невиновности в даче взятки Тимуру Иванову

Предприниматель Александр Фомин, соучредитель «ОлимпСитиСтрой», заявил о своей невиновности в даче взятки бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, согласно судебным документам, о чем сообщило РИА Новости.

«Фомин А.Г. не признал свою вину в предъявленном ему обвинении, а его показания противоречат имеющимся в деле доказательствам», — сказано в постановлении суда.

Вчера Басманный суд Москвы продлил арест Фомина до 23 декабря.

По материалам следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ военно-строительный комплекс, и его коллега Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Согласно постановлению суда, предприниматель Фомин, пытался ввести следователей в заблуждение и уничтожить улики.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после стрельбы у офиса WB.