Предпринимательницу из Подмосковья экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 млн рублей

Власти Испании выдали России предпринимательницу Ферузу Таирову, которая приговором Раменского городского суда была заочно признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сегодня в аэропорту Барселоны фигурантку передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Преступление было совершено с 2007 по 2009 годы. Речь идет о подделке ряда документов, в том числе договоров купли-продажи, одной из организаций. Предпринимательница вместе с сообщником незаконно передали третьим лицам недвижимость, принадлежащую закрытому акционерному обществу. Общий ущерб составил 250 миллионов рублей.

В 2014 году Таировой удалось скрыться от следствия. Спустя два года ее задержали в Испании, но экстрадиция не состоялась, поскольку фигурантка снова скрылась. В июне этого года испанские правоохранительные органы повторно задержали ее и выдали российской стороне.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали жительницу Подмосковья, которая набросилась с ножом на своего знакомого.