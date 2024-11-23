По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Москва станет давать более мощный ответ на удары западными дальнобойными ракетами по ее территории. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что решение главы государства отвечать на такие действия Киева и его западных союзников являются правильным и долгожданным.

По мнению спикера Госдумы, Россия имеет право применять свое вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют.

Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий.

Ранее он заявил, что Байден виноват в умышленном осложнении ситуации на Украине.