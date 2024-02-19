Представитель НАТО счел слишком оптимистичными все прошлогодние прогнозы насчет Украины

В прошлом году все члены альянса считали, что если предоставить ВСУ необходимые вооружения, то они одержат победу. Это не соответствовало действительности. Об этом заявил Роб Бауэр, председатель Военного комитета данного блока. Его точку зрения привела Financial Times.

По мнению Бауэра, на протяжении 2023 года как в самом НАТО, так и среди его членов, было распространено убеждение, что Киеву всего лишь надо поставить оружие, после чего он победит.

«Если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы и обучение, они победят», - так считали, по мнению главы комитета, в альянсе.

В действительности эти надежды не оправдались. В то же время Бауэр считает, что в году текущем не стоит отчаиваться и предаваться пессимизму по поводу украинского конфликта.

Ранее бывший глава НАТО Джеймс Ставридис высказался о перспективах Украины в ее противостоянии с Россией. По его мнению, если Соединенные Штаты окончательно откажут Киеву в помощи, то украинская армия обязательно потерпит поражение.