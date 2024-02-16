Ставридис подчеркнул, что сейчас в противостоянии Киева с Россией настал напряженный момент, который станет еще критичнее, если Америка перестанет поставлять Украине вооружение. По словам отставного адмирала, Зеленский и Украина без помощи США окажутся обречены на поражение.

Также эксперт считает, что сейчас Украине просто необходима дополнительная мобилизация. Он отметил, что знает о негативных настроениях в обществе, заставляющих Зеленского откладывать это решение. Однако Ставридис уверен, что в итоге лидеру киевского режима придется пойти на это, чтобы переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

По мнению западных изданий, Европа и Америка стараются отстраниться от украинского конфликта и Зеленского, снижая уровень поддержки. По некоторым данным, украинского лидера уже пытаются уговорить на мирные переговоры с Россией, подводя Киев к мысли об отказе от ряда своих желаний ради мира.