Западные страны поставили весь мир на грань начала ядерной войны ракетными ударами по России с украинской территории. Так считает Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве. Его слова привел ТАСС.

Постпред выступил на пленарном заседании Конференции по разоружению и заявил, что западные союзники Украины своими безрассудными действиями поставили весь мир на грань начала ядерной войны. Ракетные удары с украинской территории по РФ провоцируют ответные действия и эскалацию военных действий. В 2022 году США, Франция и Великобритания брали на себя обязательства избегать конфронтации с другими ядерными державами, но нарушают данное заявление.

«Все действия нашей страны по обеспечению ее безопасности всегда носили ответный характер, осуществлялись с соблюдением имеющихся обязательств и направлены исключительно на нивелирование угроз, возникающих в результате деструктивной антироссийской линии коллективного Запада», — указал Гатилов.

Он добавил, что особое беспокойство вызывают планы США разместить свои ракеты на Филиппинах и в ФРГ. Это сводит на нет добровольные обязательства России о нераспространении таких ракет.

Ранее эксперт Перенджиев заявил, что на Западе крайне разочарованы и встревожены успехами РФ на Украине. Несмотря на всю помощь от НАТО деньгами и вооружениями, ВС РФ продвигаются вперед, что не соответствует ожиданиям западных государств.