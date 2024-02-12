Представитель России в ООН Полянский: предоставление списка «жертв» в Буче изобличит провокацию Украины

Украина никогда не предоставила и никогда не предоставит списка жертв провокации в Буче, так как это изобличит ее киевский авторов, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Сверка имен якобы убитых гражданских людей российскими войсками при отходе из Бучи докажет, что вся эта история была «грязной и низкой провокацией», уверен дипломат.

Он отметил, что отсутствие списка жертв подтвердил генсек ООН Антониу Гутерреш. На получении такого списка настаивала Москва. Полянский сказал, что он не знает, предпринимал ли генсек какие-либо шаги, чтобы это требование было выполнено.

Ранее Антониу Гутерреш выразил озабоченность по поводу глубокого раскола в Совете Безопасности ООН, назвав его худшим за всю историю.