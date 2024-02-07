Гутерреш пожаловался на серьезный раскол в Совбезе ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил озабоченность по поводу глубокого раскола в Совете Безопасности ООН, назвав его худшим за всю историю.

В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН он подчеркнул, что даже в период холодной войны существовали отлаженные механизмы управления отношениями между крупными мировыми державами, которые сейчас отсутствуют, либо не работают в должной мере.

По мнению Гутерреша, текущие геополитические разногласия исчерпали предел терпимости, достигнув критического уровня. Он отметил, что отсутствие механизмов для управления и разрешения конфликтов в Совете Безопасности ставит под угрозу способность ООН эффективно реагировать на глобальные вызовы и угрозы.

Озабоченность Совбеза ООН происходит в контексте растущих напряженностей и конфликтов в различных регионах мира, которые требуют координированных усилий и дипломатического вмешательства для предотвращения дальнейшей эскалации и стабилизации ситуации.

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