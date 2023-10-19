Стас Намин назвал отморозком и маргиналом приемного сына, убившего бабушку и брата

Основатель рог-группы «Парк Горького» Стас Намин заявил, что его приемный сын, убивший этой ночью тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком». Об этом сообщила «Газета.ru» .

В интервью изданию композитор рассказал, что убивший родственников является сыном экс-супруги от ее первого брака.

«Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь», — сказал Намин.

В интервью SHOT музыкант рассказал, что его приемный сын уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в убийстве, а также был склонен к наркотикам и азартным играм. Погибший родной сын Намина, по словам музыканта, всегда «жалел маргинального» брата, поэтому общался с ним.

Ранее сообщалось, что в частном доме в деревне Крюково под Истрой обнаружили тела 85-летней тещи и тридцатилетнего сына музыканта Стаса Намина. По подозрению в убийстве был задержан старший сын звезды.