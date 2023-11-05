«Это уже уголовный кодекс»: выяснилось, накажут ли родителей ребенка, выпрыгнувшего из окна в Щелкове

Семилетний мальчик в подмосковном Щелкове выпрыгнул из окна, испугавшись возможного пожара. Об этом сообщает ГУ СК России по Московской области.

Сейчас проводятся следственные действия, и предварительно удалось установить следующее: малыш находился дома один и подогревал себе еду, но заметил, что пакет от корма для кошек начал плавиться. Испугавшись возможного пожара, ребенок решил выпрыгнуть из окна второго этажа.

К счастью, указывают СМИ, серьезного ущерба здоровью несовершеннолетний житель Подмосковья не получил. Информацию о том, что мальчик уцелел, подтвердили и в администрации городского округа Щелково.

«Ребенок жив, а семья, в которой это произошло, благополучная», — рассказали в пресс-службе администрации корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист Алла Георгиева также уточнила, что законом четко не прописаны возрастные периоды, когда родителям что-то можно, а чего-то делать нельзя по отношению к своему ребенку.

«До 7 лет рекомендуется присмотр за ребенком, но в целом все зависит от самостоятельности и его темперамента. Некоторые дети вполне могут находиться одни, пока их родители отсутствуют некоторое время, другие в этот момент могут испытать стресс», — добавила эксперт.

Поэтому, по ее словам, самое важное, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности.

«А такую безопасность как раз родители и обязаны создать ребенку. Важно помнить, что родители отвечают за жизнь и здоровье своего ребенка. Если ребенок пострадает по их вине, они понесут ответственность: гражданско-правовую, административную или уголовную. В административном кодексе предусмотрена ответственность за невыполнение родительских обязанностей. Наказанием будет предупреждение или штраф», — добавила эксперт.

Скорее всего, по ее словам, к делу привлекут и представителей органов опеки.

«Сам факт того, что ребенок выпал из окна, а мамы или папы рядом нет, можно расценивать как оставление в опасности, а это уже уголовный кодекс. Ответственность по данной статье наступает тогда, когда родитель или иной взрослый был обязан и имел возможность оказать реальную помощь ребенку», — подытожила юрист.

Ранее подмосковные спасатели предотвратили падение ребенка из окна.