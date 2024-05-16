Премьер-министр Словакии Фицо вспомнил подробности покушения

Президент республики Петер Пеллегрини заявил, что переживший покушение премьер-министр Роберт Фицо вспомнил роковой день. Об этом пишет РИА Новости .

Фицо прекрасно помнит день покушения и само нападение. После получения множественных ранений премьер еще находился в сознании: его он потерял только в стенах больницы. Политик буквально висел на волоске от смерти. Врачи проводили операцию более четырех часов.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — сказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3.

Президенту удалось пообщаться с премьер-министром только пару минут. Сейчас, по словам Пеллегрини, состояние политика все еще тяжелое и вызывает опасения.

Напомним, что нападение на Фицо случилось во время выступления в городе Гандлова. Неизвестный выстрелил несколько раз в премьера и был задержан. Глава кабмина пока не выходил на связь, его состояние ранее называли критическим. По данным ряда СМИ, нападение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула по политическим мотивам. Однако подробностей об этом пока нет.

Ранее сообщалось, что эксперт по безопасности Веселов рассказал о промахах в охране премьер-министра Словакии Фицо.