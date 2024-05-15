Премьер Словакии Фицо находится в критическом состоянии после покушения

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что премьер-министр Роберт Фицо находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться врачи, пишет РИА Новости.

По уточненным сведениям ведомства, Роберта Фицо оперируют, но его состояние сейчас критическое. Политик получил не один, а сразу несколько выстрелов. Ранения затронули жизненно важные органы, операция уже идет больше трех часов.

«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — отмечает глава МВД Словакии.

Напомним, Фицо получил ранение из огнестрельного оружия во время общения с народом в городе Гандлова. МВД страны предварительно выяснили, что причиной нападения стали политические мотивы. Стрелка задержали. По данным Shot, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Подробности о нападении ранее появились в словацких СМИ.