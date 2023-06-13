«Премии за подбитые танки»: выяснилось, что даст добровольцам подписание контрактов с Минобороны РФ

«Этот шаг положительно скажется на людях, которые участвуют в боевых действиях. Они станут полноценными участниками СВО. Это значит, что им будут полагаться все льготы, денежное довольствие, равносильное тому, что получают официальные участники спецоперации: это оклад от 200 000 рублей, премии за подбитые танки», – рассказал Литовкин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».