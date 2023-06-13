«Премии за подбитые танки»: выяснилось, что даст добровольцам подписание контрактов с Минобороны РФ
Военный эксперт Литовкин назвал плюсы контрактов Минобороны с добровольцами
Фото: [Минобороны России]
Министерство обороны РФ подписало договор еще с семью добровольческими организациями. Сюда входят три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса, говорится в официальном сообщении ведомства.
Прежде всего, такой шаг улучшит условия службы самих добровольцев, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.
«Этот шаг положительно скажется на людях, которые участвуют в боевых действиях. Они станут полноценными участниками СВО. Это значит, что им будут полагаться все льготы, денежное довольствие, равносильное тому, что получают официальные участники спецоперации: это оклад от 200 000 рублей, премии за подбитые танки», – рассказал Литовкин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, инициатива поддержит и семьи военнослужащих: они смогут получать лечение в ведомственных госпиталях.
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