Преподаватель университета в Курске поджег служебный автомобиль полиции, следуя указаниям неизвестных лиц, которые контролировали его действия по телефону, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в своем телеграм-канале.

По предварительным данным следствия, около 2 часов ночи мужчина 1980 года рождения, работающий в одном из курских вузов, применил легковоспламеняющееся вещество для поджога полицейского автомобиля. Установлено, что подозреваемый действовал под руководством третьих лиц, с которыми общался по телефону.

Как стало известно, в результате этого инцидента никто не пострадал, а пожар был оперативно потушен. В сообщении УМВД также указано, что благодаря быстрому реагированию сотрудников полиции злоумышленник был задержан на месте преступления.

Полицейские выяснили, что незадолго до поджога мужчина перевел около 4 млн руб. мошенникам, часть из которых была получена в кредит.

Сообщается, что в отношении данного гражданина в следственном управлении УМВД России по городу Курску возбуждено уголовное дело, и в качестве меры пресечения ему назначили арест сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что в городах РФ произошли массовые поджоги полицейских машин.