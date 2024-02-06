Преследовавший жительницу Подмосковья мужчина стал фигурантом четырех уголовных дел

Полиция задержала тридцатилетнего мужчину, который подозревается в совершении сразу нескольких преступлений в отношении жительницы Подмосковья, которая является его бывшей возлюбленной. Об этом со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимира Васенина сообщило Агентство «Москва» .

Уточняется, что 21-летняя жительница Подмосковья пожаловалась в полицию на то, что ее бывший молодой человек угрожал ей физической расправой. После того, как подозреваемый был задержан, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он совершал и другие противоправные деяния в отношении девушки.

Злоумышленник несколько раз нападал на заявительницу и ее родственников, в том числе в общественном месте, хватал девушку за волосы, вырывал у нее из рук мобильный телефон, а также рассылал сообщения с угрозами.

Помимо этого, мужчина убедил потерпевшую взять кредит в размере 600 тысяч рублей. Он обещал лично выплачивать ежемесячные платежи, но не исполнял свои обязательства и потратил все деньги на азартные игры.

В отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела по статьям «Мошенничество», «Самоуправство», «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские изъяли у местного жителя крупный арсенал оружия и боеприпасов.