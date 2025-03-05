Пресс-секретарь Пашиняна рассказала об украденных у нее украшениях

Назели Багдасарян, пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна, рассказала о стоимости украденных у нее украшений. По ее словам, которые привело РИА Новости, драгоценности стоили около 2,7 млн драмов.

По заявлению пресс-секретаря, украденные драгоценности оцениваются в сумму 2,7 млн драмов, что эквивалентно $6,85 тыс.

«У меня украли золотые украшения — кольца, серьги, колье», — указала она журналистам.

Ранее уже сообщалось о краже из квартиры Багдасарян. После этого по горячим следам была обезврежена группа лиц, которых подозревают в кражах у должностных лиц в Ереване и в других регионах страны. Пашинян после инцидента поручил главе МВД быстрее раскрыть преступление.