Квартиру пресс-секретаря Пашиняна ограбили в Ереване
Armlur.am: квартира пресс-секретаря Пашиняна была ограблена в Ереване
Фото: [pxhere.com]
Квартира пресс-секретаря армянского премьера Никола Пашиняна Назели Багдасарян была ограблена в Ереване, пишет РИА Новости, ссылаясь на местный ресурс armlur.am.
Журналисты рассказывают, что накануне вечером была обезврежена группа лиц, которых подозревают в кражах у должностных лиц в Ереване и в других регионах страны. Проведение этой операции, пишет издание, как раз было связано с тем, что была ограблена квартира Багдасарян – воры вынесли крупную сумму денег.
Также в публикации говорится о том, что Пашинян после этого инцидента поручил главе МВД быстрее раскрыть преступление – вскоре была обезврежена группа лиц. При этом, официальной информации по факту инцидента нет.
Напомним, ранее стало известно о том, что российский посол в Армении Копыркин был госпитализирован после ДТП.