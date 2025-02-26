Квартиру пресс-секретаря Пашиняна ограбили в Ереване

Журналисты рассказывают, что накануне вечером была обезврежена группа лиц, которых подозревают в кражах у должностных лиц в Ереване и в других регионах страны. Проведение этой операции, пишет издание, как раз было связано с тем, что была ограблена квартира Багдасарян – воры вынесли крупную сумму денег.

Также в публикации говорится о том, что Пашинян после этого инцидента поручил главе МВД быстрее раскрыть преступление – вскоре была обезврежена группа лиц. При этом, официальной информации по факту инцидента нет.

Напомним, ранее стало известно о том, что российский посол в Армении Копыркин был госпитализирован после ДТП.