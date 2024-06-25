Пресса назвала православного священника одной из основных целей террористов в Дербенте

Нападавшие на мирные объекты в Дербенте изначально планировали убить Николая Котельникова, настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы. Так утверждают журналисты из газеты «Известия» .

Отец Николай был убит после того, как преградил террористам путь в церковь. Ему выстрелили в голову. Он имел в своем активе 40 лет служения в церкви. Изучение смартфонов ликвидированных участников нападения говорит о том, что церковь Покрова Пресвятой Богородицы и священник изначально планировались в качестве объектов для атаки.

Вслед за этим террористы пошли в синагогу, которая находилась рядом, и забросали ее бутылками с горючей смесью. В итоге здание почти полностью сгорело. Еще через полчаса после этого произошло нападение на пост ДПС в Махачкале, а еще чуть позже – и на район Свято-Успенского кафедрального собора.

По мнению собеседников журналистов, на свободе могли остаться сообщники террористов.

«Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием», - указали их источники.

Они считают, что нападение, скорее всего, планировалось на протяжении целого месяца.

Ранее министерство здравоохранения Дагестана назвало количество людей, пострадавших от этой атаки. По словам его представителей, 20 человек погибли и еще 46 получили ранения.