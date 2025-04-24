Преступник в США предложил выпить гнавшимся за ним полицейским

В Соединенных Штатах ограбивший магазин преступник сделал странное предложение погнавшимся за ним правоохранителям. Он предложил полиции выпить. Об этом сообщила газета New York Post.

Курьез случился в штате Флорида. Там 39-летний мужчина обокрал магазин, после этого за ним отправилась в погоню полиция. Когда полицейские гнались за подозреваемым, он предложил им банку со спиртным, чтобы те могли выпить. Правоохранители не отреагировали на предложение и продолжили преследование. Через несколько минут им удалось задержать беглеца, применив к нему электрошокер.

«Вы же повеселились, верно?» — задал впоследствии вопрос полицейским подозреваемый.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали мужчину, который расплачивался в магазинах чужой картой. 29-летний уроженец одной из стран Закавказья нашел банковскую карту, с помощью которой стал совершать покупки. Это квалифицировали как кражу и возбудили уголовное дело.