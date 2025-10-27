Преступники, охотившиеся на футболиста «Зенита», увезли зятя депутата Макарова

В Санкт-Петербурге раскрыты новые шокирующие подробности громкого дела о похищении. Установлено, что мужчиной, ставшим жертвой преступников после их неудачной попытки похитить футболиста Андрея Мостового, оказался 50-летний бизнесмен Сергей Селегень — зять депутата Государственной думы Вячеслава Макарова, сообщил портал «78.ru».

Инцидент произошел вблизи одного из магазинов, где на бизнесмена было совершено нападение. Злоумышленники, действуя дерзко и решительно, силой затолкали его в автомобиль. Уже в салоне машины похитители напрямую заявили о своих требованиях, потребовав крупный выкуп.

В этой критической ситуации Сергей Селегень не поддался панике и проявил хладнокровие. Он вступил в переговоры с преступниками, предложив им альтернативу — 2,5 млн руб. наличными.

Сделка была заключена на условии его немедленного освобождения после передачи денег. Получив согласие, бизнесмен смог позвонить супруге и попросить ее срочно доставить указанную сумму.

По информации следствия, в процессе поездки обстановка в автомобиле несколько изменилась. Похитители, почувствовав определенную уверенность, сняли с заложника наручники, а с себя — маски балаклавы, скрывавшие лица.

Однако это не означало прекращения давления. На протяжении всего пути они продолжали психологически атаковать бизнесмена, выдвигая абсурдные обвинения в торговле наркотиками и угрожая жестокой расправой, чтобы держать его в страхе.

Ранее сообщалось, что похитителями футболиста Мостового оказались студенты Морской академии.