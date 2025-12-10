Преступники в Таиланде похитили у россиянина $10 тысяч, предназначавшихся для покупки недвижимости

На популярном тайском курорте Паттайя зафиксирована опасная тенденция: за последние три недели в полицию поступило около двадцати заявлений от ограбленных иностранцев, включая россиян. Преступники действуют по схожей схеме: подсыпают жертвам сильнодействующие препараты в напитки, после чего похищают деньги и ценности.

Одной из жертв стал 59-летний москвич Василий, приехавший в Таиланд для отдыха и планировавший внести задаток за недвижимость. Мужчина зашел в один из местных баров, после чего его сознание отключилось. Прийти в себя он смог только через сутки в совершенно другом городе. Он обнаружил пропажу $10 000, телефона и личных вещей. Его супруга, не получавшая от него сообщений, всерьез опасалась за его жизнь, утверждая, что подобное поведение для него абсолютно нехарактерно.

Похожая история произошла с Игорем, IT-специалистом с Сахалина. После посещения бара он очнулся в зале ожидания аэропорта Паттайи, где провел в растерянном состоянии четверо суток, также лишившись всех средств.

Тайская полиция подтверждает серийный характер данных инцидентов и ведет расследование. Туристам настоятельно рекомендуют проявлять повышенную бдительность в развлекательных заведениях и не оставлять напитки без присмотра.

