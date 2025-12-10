Не рассчитал силы в Duty Free: россиянин ушел в запой в аэропорту Таиланда и пропал на три дня

Российский посол в Таиланде Евгений Томихин рассказал о курьезном, но тревожном случае с соотечественником. По его словам, один турист, уже находясь в аэропорту перед вылетом на родину, ушел в запой, после чего пропал на три дня.

Дипломат пояснил, что родственники потеряли с мужчиной связь, и найти его удалось только с помощью волонтеров.

«Оказалось, что мужчина, уже находясь в аэропорту, не рассчитал свои силы, употребляя алкоголь, в результате чего вернуться на родину смог только на четвертые сутки», — привел подробности Томихин в беседе с KP.RU.

Посол признался, что подобные происшествия не редкость в работе дипмиссии. Ему и его коллегам часто приходится сталкиваться с самыми разными неприятными ситуациями, в которые попадают россияне в Таиланде. Среди типичных проблем он назвал дорожно-транспортные происшествия, нарушение сроков законного пребывания в стране и проблемы с местным законодательством.

Томихин также добавил, что часть соотечественников находится в таиландских местах заключения или задержана по различным обвинениям. С такими гражданами сотрудники консульского отдела посольства поддерживают регулярный контакт и оказывают необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что тайский афродизиак вызвал у москвички отек Квинке и ей потребовалась экстренная госпитализация.