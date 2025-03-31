Преступную деятельность криминального авторитета пресекли в столичном регионе

Оперативники ГУФСИН России по Подмосковью совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по региону.

Так, была выявлена и пресечена преступная деятельность лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Злоумышленник не раз был судим. Он координировал противоправную деятельность организованных преступных групп.

Сейчас преступник находится под стражей за вымогательство денежных средств в особо крупном размере. На злоумышленника завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее в ГУФСИН России по Подмосковью подвели итоги работы за прошлый год.