Превышений ПДК загрязняющих веществ в зоне влияния пожара в Яхроме не зафиксировано, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Ведомство следит за состоянием атмосферного воздуха в районе происшествия.

Информация о пожаре поступила сегодня примерно в полдень. Загорелось нежилое здание на Большевистской улице, где расположен склад пластиковых и резинотехнических изделий.

Сейчас в Яхроме юго-западный ветер, скорость которого составляет девять метров в секунду, порывов – двадцать метров в секунду. Это вызывает смещение продуктов горения в восточную часть города. Для жителей это не опасно: дым смещается в пойму Москвы-реки и в направлении канала им. Москвы.

Концентрации веществ, характерных для продуктов горения, не превышают 0,2 ПДК м.р.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет две с половиной тысячи квадратных метров.