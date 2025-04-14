Президент Эстонии утвердил закон, разрешающий военным атаковать гражданские суда

Эстонский лидер окончательно одобрил и подписал закон, по которому все гражданские суда могут быть атакованы в эстонских территориальных водах, а также в исключительной экономической зоне этой страны. Для этого суда-нарушители должны представлять угрозу различным важным объектам этой республики. К таким объектам отнесли критическую инфраструктуру, постройки оборонного назначения, порты и ряд других сооружений. Ранее этот закон был одобрен и принят депутатами Рийгикогу, эстонского парламента.

Ранее об этом законе высказался глава Морской коллегии РФ Патрушев. По его мнению, это решение Эстонии является отвратительным. Он также заявил, что надо понять, как этому противодействовать, ведь сам Таллин не сможет реализовать данное решение до конца. Значит, уверен Патрушев, за эстонцами кто-то стоит, и именно этот факт предстоит выяснить.