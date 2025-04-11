Патрушев прокомментировал решение эстонцев топить подозрительные суда

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев прокомментировал решение Эстонии топить подозрительные суда на Балтике. Политик уверен, что данное решение отвратительно, пишет РИА Новости в пятницу.

Патрушев заявил, что надо понять, как этому противодействовать, ведь сама Эстония не сможет данное решение до конца реализовать. Значит, уверен политик, за ними кто-то стоит и именно этот факт предстоит выяснить.

Напомним, что ранее стало известно, что в Санкт-Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Он проведет встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.