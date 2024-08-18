При атаке беспилотников в Ростовской области никто не пострадал

При атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Пролетарск никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в мессенджере.

ВСУ предприняли попытку атаковать регион минувшей ночью. В результате падения обломков загорелись несколько промышленных складов, а именно — дизельное топливо.

На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работала бригада МЧС России, однако тушение пришлось огня пришлось остановить из-за повторной атаки. Сейчас, по словам Голубева, огнеборцы продолжили выполнять свою работу. К месту инцидента прибыл пожарный поезд.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе противовоздушной обороны (ПВО). В таких регионах как Брянская, Белгородская и Курская области, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что атакующие РФ системы HIMARS не протянут долго из-за ответных ударов.