Меркурис: атакующие РФ системы HIMARS не протянут долго из-за ответных ударов

Реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS, которые начали применять ВСУ для атак на Курскую область, благодаря мощным системам наблюдения и дронам будут ликвидированы уже в самое ближайшее время ВС РФ. На это в своем блоге на YouTube обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис.

Как отметил эксперт, последние операции украинских войск с использованием американских РСЗО наглядно показали, насколько HIMARS уязвимы для ударов российских ракет и боевых дронов.

"Россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. <…> Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских", — отметил эксперт.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.