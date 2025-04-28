При атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб мирный житель

В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Брянскую область. О последствиях ночной атаки в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

К сожалению, отметил он, не обошлось без жертв. В результате налета дронов погиб местный житель, еще одна женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления.

Глава региона отметил, что силы ПВО в ходе отражения атаки уничтожили несколько десятков украинских беспилотников. Гражданские объекты и объекты инфраструктуры не пострадали.

Сегодня ночью в небе над Брянском прогремело более десяти взрывов.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 апреля силы ПВО за ночь уничтожили 10 БПЛА над Россией.