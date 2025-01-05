При атаке украинского дрона на Горловку пострадал подросток
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5 января ВСУ сбросили с беспилотника на Горловку взрывоопасный предмет. Об этом сообщает телеграм-канале управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В результате пострадал подросток 2007 года рождения, который в тот момент находился на остановке общественного транспорта.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Там находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
Ранее сообщалось о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о «способностях» исцелять людей. Такие выводы он сделал после недавней истории с посещением госпиталя.
Президент сделал с пациентом общее фото, а через некоторое время тот неожиданно встал на ноги. Врачи при этом говорили, что ходить раненый не может.