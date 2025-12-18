При крушении самолета известного гонщика NASCAR погибли все люди на борту

Частный самолет потерпел крушение в среду, 18 декабря, в американском штате Северная Каролина. По предварительным данным зарубежных СМИ, погибли все, кто находился на борту.

Трагедия привлекла особое внимание после того, как выяснилось, что воздушное судно могло принадлежать известному автогонщику, многократному чемпиону NASCAR Грегу Биффлу. В настоящее время власти устанавливают, находился ли сам спортсмен на борту в момент авиакатастрофы.

На место происшествия немедленно выехали экстренные службы, которые сейчас работают на месте падения. Пока официально не названы ни точное число жертв, ни причины трагедии. Но сообщается, что это могли быть все люди на борту. На данный момент известно о пяти жертвах.

Грег Биффл — легендарная личность в мире американского автоспорта, вошедший в историю как первый гонщик, сумевший завоевать чемпионские титулы сразу в двух ключевых дивизионах NASCAR: Truck Series (2000) и Xfinity Series (2002). За свою 15-летнюю карьеру в высшей лиге (Cup Series) он одержал 19 побед и заслужил репутацию одного из самых стабильных пилотов, за что был включен в список 75 величайших гонщиков в истории ассоциации. Однако в 2024 году имя Биффла прогремело далеко за пределами гоночных трасс: во время разрушительного урагана «Хелен» в Северной Каролине ветеран спорта лично на своем вертолете доставлял гуманитарную помощь и спасал людей из отрезанных наводнением районов. Сейчас его судьба под вопросом.

