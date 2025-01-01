При наезде внедорожника в толпу в Новом Орлеане погибли десять человек

Машина протаранила толпу в Новом Орлеане в США, сообщает ABC News. По данным канала, ссылающегося на полицию и местных властей, погибли десять человек, а еще 30 получили травмы разной тяжести.

Инцидент произошел 1 января во Французском квартале, где развернулись новогодние гуляния. Внедорожник на скорости въехал в празднующую толпу на участке у Канал-стрит и Бурбон-стрит — центральных улицах города. В результате, по предварительным данным, погибли десять человек, 30 пострадали.

ABC указывает, что происходящее рассматривают как теракт.

По данным CNN, водитель машины, устроившей смертельное ДТП, начал отстреливаться от полицейских.

Ранее сообщалось, что в теракте в немецком Магдебург пострадали не меньше 200 человек. В толпу также въехал автомобиль. Подозреваемый в теракте в этот момент находился под воздействием наркотиков.