При обстреле белгородского села погибла женщина

В селе Красный Восток Белгородской области при обстреле ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Яковлевском городском округе российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, произошла детонация боеприпаса, и второй этаж строения был разрушен. Под завалами обнаружили тело хозяйки.

Также от обломков БПЛА пострадали другие находящиеся рядом домовладения. Оперативные службы проводят подомовой обход территории села.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что за прошедшую ночь ПВО уничтожила 35 снарядов РСЗО и три беспилотника над Белгородской областью.